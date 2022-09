Coronavirus: Lombardia 38enne positivo è in terapia intensiva a Codogno (Lodi)

Coronavirus: un contagiato in Lombardia, è un 38enne ricoverato all'ospedale di Codogno in terapia intensiva

LODI, 21 FEB - Un 38enne ricoverato terapia intensiva all'ospedale di Codogno, nel milanese, è risultato positivo al test del coronavirus. L'uomo si è presentato giovedì al pronto soccorso dell'ospedale. Le autorità stanno ricostruendo i suoi spostamenti. Hanno lasciato la Cecchignola i primi 20 italiani dopo 17 giorni di quarantena. Primi 2 morti e 13 nuovi contagi (634 in totale) da coronavirus sulla Diamond Princess nel porto. L'ultimo bilancio è di 2.247 morti. Taiwan vieta la carne di maiale italiana.

In aggiornamento