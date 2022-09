Coronavirus madre e figlia di 14 mesi positive al Covid-19 nel cosentino #AndraTuttobene #IoRestoaCa

Coronavirus: madre e figlia di 14 mesi positive al Covid-19 nel Cosentino Sono in buone condizioni e asintomatiche in quarantena a casa

ROGLIANO (CS), 20 MAR - Sono in quarantena domiciliare con sorveglianza attiva mamma e figlia di 14 mesi, di Santo Stefano di Rogliano, risultate positive al Covid 19. La mamma e la piccola stanno bene e al momento non presentano alcun sintomo. La donna è la moglie di un militare già ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di malattie infettive. Nello stesso reparto si trova ricoverato anche il padre del militare, anche lui sintomatico.



Il sindaco di Santo Stefano di Rogliano, Lucia Nicoletti, ha confermato i casi del suo territorio. "Seguo e monitoro costantemente la situazione - ha detto il sindaco - tant'è che chiamo la mia giovane concittadina anche tre volte al giorno. Colgo l'occasione per invitare ancora una volta i cittadini a rimanere in casa e a seguire e osservare le direttive disposte dal Governo. Abbiamo intensificato i controlli sul territorio e stiamo prestando tutta l'attenzione e l'assistenza possibile alle categorie e alle fasce più deboli. In particolare, in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato sul territorio, abbiamo attivato uno sportello in Comune utile anche per consegnare beni di prima necessità alle persone anziane o sole".

In aggiornamento