Coronavirus: Matteo Salvini, 3,6 miliardi è come aspirina, (Video)

FOLIGNO (PG), 2 MAR - "Stanziare 3,6 miliardi di euro per soccorrere l'economia italiana, in ginocchio per il coronavirus, è come dare un'aspirina a chi ha la broncopolmonite. Servono almeno 50 miliardi": è quanto ha detto stamani a Foligno il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando la popolazione per sostenere la candidatura al Senato di Valeria Alessandrini, alle suppletive dell'8 marzo. "Il turismo è in ginocchio, già arrivano le disdette per luglio e agosto in Sardegna" ha aggiunto.

"Il problema - ha evidenziato Salvini - non riguarda solo quei 10 comuni della Lombardia e del Veneto, ma è nazionale". Da qui la richiesta non di "sospendere le tasse, ma di annullarle". "Serve - ha detto il segretario della Lega - un piano di intervento straordinario per partite iva, artigiani e commercianti". E sui tempi della gestione dell'emergenza coronavirus, Salvini ha ricordato che "noi chiedevano di chiudere le frontiere e far scattare le quarantene già il 30 gennaio scorso".



Su calcio serviva decisione univoca

"Da un punto di vista scientifico non ho le competenze per dire se il campionato di serie A andava sospeso o meno, ma la decisione doveva essere univoca per tutti": Matteo Salvini, stamani a Foligno, ha commentato così la decisione di far giocare alcune partite e rinviare altre. "Quello che è accaduto con il campionato - ha aggiunto - è l'esempio di un Paese che in questo momento non ha una direzione come dovrebbe".

