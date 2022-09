Coronavirus: positivo al Covid19 un uomo ricoverato a Pescara, in Abruzzo 3 positivi

Coronavirus: positivo al Covid19 un uomo ricoverato a Pescara, in Abruzzo 3 positivi

PESCARA 1 MAR - E' risultato positivo al Covid 19 il secondo test eseguito dall'Istituto Superiore di Sanita' sull'uomo ricoverato in isolamento all'ospedale di Pescara.

Il paziente, residente in un Comune dell'area metropolitana Chieti-Pescara, aveva riferito di essere rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in Lombardia e di aver quasi immediatamente accusato dei sintomi influenzali che lo avevano portato a rimanere in casa.

Al momento, dunque, i casi confermati di Covid 19 in Abruzzo sono 3.