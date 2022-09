Coronavirus: salite a tre persone positive a Villapiana. Sindaco Montalti:"casi circoscritti

Coronavirus: salite a tre persone positive a Villapiana. Sindaco Montalti, "si tratta di casi circoscritti"

VILLAPIANA CS), 26 APR - Sono saliti a tre i casi di positività al Covid -19 nel comune di Villapiana. Oltre a quello già accertato nei giorni scorsi riguardante una signora e riconducibile al focolaio di Villa Torano, ieri ne sono stati accertati altri due che dovrebbero riguardare una donna e la figlia.



E' stato il sindaco di Villapiana, Paolo Montalti, con una comunicazione postata nella tarda serata di ieri sulla pagina ufficiale del Comune, a dare notizia dei nuovi due positivi. "Sono stato informato dall'Ufficio territoriale di Igiene pubblica - afferma Montalti - e vi confermo, quindi, che a Villapiana risultano due casi positivi, oltre a quello già accertato nei giorni scorsi e riconducibile al focolaio di Villa Torano. Dai risultati dei test sierologici si era manifestata l'evidenza di due casi che presentavano la formazione degli anticorpi e mostravano di aver combattuto il virus, quindi già in fase di immunizzazione.



Come da prassi, come avevamo spiegato, si tratta di test epidemiologici, che non hanno valore diagnostico e prognostico e nel caso di alta concentrazione di immunoglobuline nell'organismo è utile procedere a una ulteriore indagine con tampone. E così è stato fatto, è stato richiesto il tampone, che anche su piccolissime percentuali di Covid-19 nell'organismo, determina la positività". "Confermo e rassicuro la popolazione: Villapiana - dice ancora il Sindaco - deve essere tranquilla e serena, sono dei casi circoscritti, già in via di superamento, dato emerso dal conteggio di anticorpi nel sangue). Per i due casi, non riconducibili a Villapiana, ma al focolaio di Oriolo, ho già disposto l'isolamento domiciliare in quanto le persone interessate stanno bene e non manifestano alcun sintomo".