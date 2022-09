Coronavirus: Santelli conferisce deleghe gestione emergenza. Si tratta dirigenti generali Prociv e Tutela salute

CATANZARO, 6 MAR - Ordinanza della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, in qualità di soggetto attuatore del coordinamento delle attività regionali di contenimento dell'epidemia di coronavirus, ha conferito le deleghe, in materia, al dirigente generale dell'Unità operativa autonoma della Protezione civile regionale Domenico Pallaria e al dirigente generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute Antonio Belcastro.



Nell'ordinanza del presidente della Regione, il cui testo è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione, si indicano i due dirigenti quali delegati del soggetto attuatore allo scopo di "realizzare una compiuta azione di prevenzione" per "l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività".