Coronavirus: Santelli, sanità Calabria è già ora al collasso #IoRestoaCasa

Coronavirus: Santelli, sanità Calabria è già ora al collasso. "Situazione drammatica non può affrontare emergenza"

CATANZARO, 11 MAR - "Assolutamente sì. La sanità in Calabria è al collasso. Si immagini che una situazione già drammatica può affrontare un'emergenza così drammatica".

Lo ha detto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, intervenendo alla trasmissione di Rai Tre Agorà Rai Tre condotta da Serena Bortone, rispondendo alla domanda se corrisponde al vero che la sanità in Calabria non reggerebbe all'arrivo di un afflussi di pazienti importante come accaduto in Lombardia.