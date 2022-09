Covid-19: Siclari, caso seconda ondata Governo responsabile. "Non possiamo permetterci il rischio di un nuovo lockdown"

CATANZARO, 17 LUG - "Se dovesse arrivare la seconda ondata del Covid19, le responsabilità sono scientificamente attribuibili all'azione politica fallimentare di prevenzione del Governo". Lo afferma, in una dichiarazione, il senatore di Forza Italia Marco Siclari. "Oggi, a differenza della prima ondata - aggiunge - sappiamo di preciso dove si trova il virus: Russia, Messico, Bangladesh, Filippine, Pakistan, Iran, India, Oman, Kazakhstan, Indonesia, Bolivia, Libia, con oltre mille nuovi contagi al giorno e un trend della curva in crescita. Se dovesse partire una nuova pandemia, significa scientificamente che abbiamo importato il virus dall'estero e le responsabilità sono attribuibili all'azione politica fallimentare di scarsa prevenzione attuata dal Governo". "Non possiamo fare entrare cittadini provenienti da quei Paesi - dice ancora Siclari - senza che sia garantita la quarantena obbligatoria o senza sottoporli a tamponi e test rapidi in modo scadenziale per assicuraci che non siano contagiati. Non possiamo permetterci il rischio di un nuovo lockdown ", ha concluso il senatore azzurro.