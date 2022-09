Covid-19. Dichiarazioni del sindaco di Torano Castello Raimondo su Rsa

Coronavirus: sindaco Comune Calabria, "non rispettate regole". A Torano Castello sarebbero più di 60 i positivi, focolaio in Rsa

TORANO CASTELLO (CS), 15 APR - "Un comune blindato per una situazione critica, ma per chi è indisciplinato e non vuole rispettare le regole non è cambiato nulla. Per gli altri, invece, la paura da ieri è maggiore".



È quanto ha affermato Lucio Franco Raimondo, sindaco di Torano Castello, comune del Cosentino da ieri "zona rossa" dopo la scoperta di un focolaio di coronavirus. Sarebbero già più di sessanta, e oggi si attendono conferme, i casi di persone positive, tra degenti e personale della Rsa "Villa Torano" che ha sede proprio nel territorio comunale. Dati che ieri hanno indotto la presidente della Regione Calabria Jole Santelli a "chiudere" il paese. "Serve una mappatura completa - ha aggiunto Raimondo - e qualche giorno per capire bene l'entità della situazione, perché purtroppo tra Pasqua e pasquetta in tanti non hanno rispettato le regole.



Tante famiglie si sono riunite tra loro e hanno ampliato i contagi, questa è la verità nuda e cruda". "Ora dobbiamo circoscrivere al massimo la situazione - ha concluso Raimondo - perché l'obiettivo è proteggere il più alto numero possibile di cittadini. Dobbiamo isolare i positivi e continuare con i tamponi se vogliamo risolvere il problema. Rispettare le regole è la prima e unica soluzione, ma come ho avuto modo di verificare stamattina, tanta gente non lo fa".