Coronavirus: sorpresi a conversare in panchina, 6 denunciati. #IoRestoaCasa

Coronavirus: sorpresi a conversare in panchina, 6 denunciati. Controlli dei carabinieri su rispetto Dpcm a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS), 13 MAR - Chiacchieravano tranquillamente seduti sulle panchine di una piazzetta di Schiavonea a Corigliano Rossano contravvenendo alle disposizioni previste dal Decreto sul Coronavirus. Sei persone, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia dei carabinieri di Corigliano.



Alla richiesta dei carabinieri di esibire l'autocertificazione valida per gli spostamenti previsti dal Decreto, i sei che non rispettavano le distanze previste e le norme igienico sanitarie, hanno fornito risposte evasive. Qualcuno ha detto che non voleva stare agli arresti domiciliari, mentre altri facevano eco dicendo che il Coronavirus è una bufala mediatica