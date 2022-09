Coronavirus: Speranza, bando infermieri. 'Italia ha un cuore grande. Ne sono orgoglioso

Coronavirus: Speranza, in 9.448 per bando infermieri. 'Italia ha un cuore grande. Ne sono orgoglioso'

ROMA, 28 MAR - "L'Italia ha un cuore grande. Ne sono orgoglioso. Si è appena chiuso il bando della Protezione Civile per 500 infermieri disposti a lavorare sul campo per combattere il nuovo Coronavirus. Hanno partecipato 9448 donne e uomini, di ogni età e di ogni regione. Grazie. Insieme ce la faremo". Lo annuncia su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza.