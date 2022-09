Coronavirus: Speranza, è emergenza, polemiche non hanno senso. 'Per le discussioni di natura costituzionale avremo tempo dopo'

ROMA, 4 APR - "L'impianto che abbiamo dà poteri importanti alle Regioni e dà un potere centrale allo Stato. Siamo dentro un'emergenza piena le discussioni di natura costituzionale sul bilanciamento tra questi poteri potremo farle dopo, e avremo tutto il tempo per fare tutte le discussioni che vogliamo.

Oggi è il momento di lavorare insieme". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato a RaiNews24. "Ieri sera - afferma - c'è stata una riunione importante con il Governo, con il presidente del Consiglio, con tutte le Regioni presenti al tavolo.

Dobbiamo lavorare in piena sinergia dando messaggi molto chiari e molto netti ai cittadini senza alcuna polemica perché ora le polemiche non hanno senso. Avremo tutto il tempo dopo per discutere sugli atti fatti, sulle scelte compiute e anche sugli equilibri costituzionali, lo faremo con tutta la serenità di una fase diversa". "Oggi - conclude Speranza - è la fase dell'emergenza e abbiamo bisogno di lavorare insieme 24 ore al giorno per uscirne"