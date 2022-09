Coronavirus: Speranza, non è momento di abbassare la guardia

ROMA, 23 MAR - "La situazione è ancora serissima: non è il momento di abbassare la guardia". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'incontro a Palazzo Chigi con l'opposizione, a quanto si apprende da fonti presenti alla riunione. Speranza ha sottolineato che "non bisogna farsi illudere dai dati in leggero di ieri e oggi ma continuare a tenere alta l'attenzione e osservare le misure".