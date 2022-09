Coronavirus: Uefa, avvio Euro2020 confermato a Roma ma monitoriamo situazione. "Al momento non c'è necessità di cambiare programma"

MILANO, 05 MAR - La Uefa conferma "per il momento" il calendario ufficiale degli Europei di calcio 2020 (che saranno itineranti in tutto il Vecchio Continente) e la cui partita inaugurale è prevista allo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno con Italia-Turchia. E' quanto indica la massima autorità calcistica europea, contattata da Radiocor, riguardo a possibili slittamenti o modifiche del calendario di Euro 2020 a causa dell'emergenza virus. "L'Uefa prende molto sul serio la situazione legata al coronavirus e la sta monitorando da vicino stando in contatto con l'Oms e le Autorità nazionali riguardo i suoi sviluppi", spiegano da Nyon. "Al momento - si precisa - non c'è necessità di cambiare nulla nel programma previsto" ma "il problema sarà tenuto costantemente sotto controllo". La competizione toccherà diverse capitali europee e non solo: la finale e le semifinali saranno disputate a Londra, i quarti di finale a San Pietroburgo, Monaco, Baku e Roma; gli ottavi ad Amsterdam, Budapest, Bilbao, Copenaghen, Bucarest, Dublino e Glasgow. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)