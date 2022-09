Coronavirus: Viminale a prefetti, prudenza su attività aziende. 'Con decreto è possibile imporre di continuare la produzione'

ROMA, 27 MAR - I prefetti possono imporre, per la durata dell'emergenza, "lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione in base alla nuova normativa, e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l'effettività e la pubblica utilità".



Ma questo potere "va esercitato dopo una prudente valutazione dei presupposti, ancora di più nel segno della 'delicata funzione di contemperamento tra l'esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva e informale consultazione delle parti sociali interessate'". Lo indica una circolare ai prefetti formata dal capo di Gabinetto del ministro dell'INterno, Matteo Piantedosi, dopo l'entrata in vigore ieri dell'ultimo decreto, il numero 19 del 2020.