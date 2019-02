Corruzione: arrestato dai carabinieri vicesindaco di Erice

TRAPANI, 1 FEBBRAIO - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani, hanno arrestato Salvatore Angelo Catalano, assessore e vicesindaco del Comune di Erice (Tp), in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura, per le ipotesi di reato di corruzione e abuso d'ufficio. I particolari dell'operazione saranno resi noti in mattinata.