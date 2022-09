Corsi SDA Bocconi: cosa sono e come iscriversi

La SDA Bocconi School of Management, fondata nel 1971, è considerata universalmente come la miglior Scuola Manageriale in Italia. Da sempre leader nel settore, propone corsi formativi prettamente mirati ad inserire giovani laureati nel sempre più competitivo mondo del lavoro e del business.

Un mercato sempre più globale impone continui aggiornamenti ed investimenti per essere competitivi in ambito qualitativo e professionale. La Formazione Manageriale proposta dalla SDA Bocconi School of Management propone un ampio ventaglio di soluzioni mirate per ogni esigenza, facendo della modularità e della qualità dei servizi i punti di forza della scuola.

I corsi SDA Bocconi sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi proposti, individuali e gestiti in modo tale da conferire una preparazione specifica e completa a tutti gli effetti, ovviamente certificata.

La sede principale è situata a Milano, città per natura cosmopolita e importante centro culturale ed economico, crocevia per l’Europa, ma ovviamente è possibile seguire a distanza i numerosi corsi online con attestato SDA Bocconi. In particolare questa tipologia di formazione negli ultimi anni ha avuto una spinta non indifferente permettendo a tantissimi professionisti di migliorare le proprie competenze. Attualmente sono oltre trenta i corsi online che SDA Bocconi propone sul suo sito web ed interessano argomenti molto lontani tra loro. Dal marketing e le vendite, allo sport, real estate fino ad arrivare alla sanità. Alla fine di ogni corso, come già detto, viene rilasciato un certificato che è utile da inserire in CV. I partecipanti possono scegliere corsi live e on demand, corsi più approfonditi su una particolare tematica oppure più completi.

SDA Bocconi è da sempre, nel campo della formazione, una delle realtà più innovative in quanto permette ad imprenditori, professionisti, impiegati e aziende di ampliare i propri orizzonti ed acquisire competenze da applicare ovviamente in campo professionale ma anche nella vita. In fondo non è mai troppo tardi per imparare e migliorare.

Ovviamente non sono disponibili soltanto corsi online ma anche la classica formazione di altissimo livello che prepara i manager di domani. Scopriamo alcuni dei corsi più gettonati in SDA Bocconi.

MBA

Gli MBA (Master in Business Administration) sono essenzialmente, come dice il nome stesso, dei programmi internazionali di general management con durata pari o superiore a 12 mesi, in lingua inglese o in italiano, rivolti a chi possiede una laurea (qualunque essa sia) e che sia già inserito nel mondo lavorativo ed è in cerca di una svolta professionale.

Master

Il master è un corso altamente stimolante ed interattivo, che prevede attività d’aula e mette alla prova i partecipanti con sfide di gruppo e confronti di classe.

Il tutto è ulteriormente supportato dalla presenza di leader di brand di livello (Google, Linkedin, Microsoft, Prada, ecc), le cui testimonianze contribuiscono ad una formazione completa e globale.

I Master Specialistici sono offerti in formato full-time o Executive Master, hanno durata dai 12 ai 13 mesi, in italiano e/o inglese, e coprono un ampio ventaglio di specializzazioni. Tra queste l’Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche e l’Executive Master in Finance, il Master in Imprenditorialità e Strategia Aziendale ed il Master in Arts Management and Administration.

DBA

Il DBA (Doctorate in Business Administration) è rivolto espressamente ad imprenditori e professionisti con un’esperienza acquisita di almeno 10 anni, che vogliano integrare la propria conoscenza e che abbiano come fine quello di contribuire alla produzione della cultura manageriale.

Il corso, della durata di 3 anni, è pensato per venir incontro alle esigenze lavorative dei candidati, affiancandosi alle loro agende in base alla loro disponibilità di tempo.

Lo scopo ultimo è quello di formare dei nuovi leader, professionisti indipendenti capaci di adottare nuove strategie aziendali e costruire solide basi, teoriche e metodologiche, per compiere il definitivo salto qualitativo di carriera.

Executive Career Development

Infine, l’Executive Career Development (ECD), propone al candidato una serie di servizi volti a prendere le redini della propria carriera professionale.

Moduli semplici e flessibili, saranno la chiave di volta per ampliare le proprie cognizioni di management, allo scopo di dare un nuovo e definitivo impulso alla carriera del candidato, supportandolo per scegliere e capire la giusta direzione da intraprendere.

Basandosi su principi di innovazione e professionalità, la SDA Bocconi School of Management è in grado di offrire corsi su misura ed adattabili a qualsiasi esigenza, con l’unico scopo di formare ad alto livello professionisti capaci, nel breve periodo, di emergere sia come individuo sia come azienda, fornendo le basi teoriche e pratiche per sapersi muovere nel difficile mondo del management aziendale.