Corteo studenti a Milano, bruciato fantoccio di Salvini, recava la scritta "Ladropoli"

MILANO, 14 DICEMBRE - Un fantoccio con il volto del vicepremier Matteo Salvini e' stato bruciato davanti alla sede di Unicredit in Piazza 5 giornate e la felpa del pupazzo recava la scritta "Ladropoli". Sul marciapiede gli studenti hanno poi scritto con la vernice Lega Ladrona.



E' accaduto al termine di un corteo studentesco che si e' svolto questa mattina per le vie del centro di Milano. La manifestazione e' stata organizzata dai collettivi studenteschi milanesi insieme ad alcuni centri sociali come il Cantiere. Sul finire della manifetsazione alcuni ragazzi hanno indossato i gilet gialli in solidarieta' agli studenti francesi.



"Oggi a Milano centinaia di studenti in corteo contestano le banche dove la Lega nasconde il suo tesoretto - scrivono i collettivi in una nota - #dovesonoisoldi? Leghisti ladroni ridateci i milioni! Le stesse banche armate reinvestono poi a loro volta i soldi in armi e guerre da cui poi scappano le persone che Salvini usa come capro espiatorio per tenersi i 49 milioni e la poltrona".

Fonte immagine (Corriere Milano)