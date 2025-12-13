“COSA SUCCEDE IN CITTA’: batte il cuore di Vasco Rossi nel centro di Catanzaro grazie agli studenti dell’I.C. Milani-Preti. (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

Tanti cuori appesi in un vicolo del centro storico – Vico II Jannoni – con le frasi delle canzoni di Vasco Rossi. Lo avevano detto e ci hanno messo davvero il cuore le alunne e gli alunni dell’I.C. CZ Sala S. Maria Milani-Preti, nell’ambito del progetto “NON SOLO AQUILE: ESPLORARE E VALORIZZARE CATANZARO”, un percorso di cittadinanza attiva e amore per il territorio, dove gli studenti e le studentesse partecipanti hanno dato vita ad un vero e proprio laboratorio di idee per valorizzare la propria città. Come? Basta poco, direbbe Vasco. Basta metterci il cuore, dicono gli studenti, che hanno deciso di essere la voce che sparge bellezza. Le parole di Vasco Rossi e il loro entusiasmo per rendere più bella la loro città.

L’idea, spiegata dai ragazzi, è semplice e, proprio per questo, bellissima: “gli adulti sembrano non vivere mai il presente, ci insegnano le cose guardando al passato e vedono in noi ragazzi solo il futuro. Ma noi siamo il presente e possiamo fare fin da subito la differenza per rendere più bello il mondo, a partire dal posto in cui viviamo. Avevamo bisogno di un testimone del presente per questo nostro progetto, e chi se non Vasco, poeta contemporaneo, amato da tutte le generazioni: tutti conoscono le sue canzoni, le amano e, in esse, si riconoscono. Abbiamo distribuito cuori gialli con le frasi delle sue canzoni nella nostra città: un gesto semplice e potente che ha colorato il centro storico e regalato sorrisi; abbiamo chiesto formalmente che venga riconosciuta la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi e, da ultimo, un vicolo del centro storico sarà abbellito in modo permanente con cuori appesi con le frasi di Vasco perché le sue parole appartengono a tutti e scaldano i cuori veri.”

Il vicolo abbellito sarà inaugurato con l’evento COSA SUCCEDE IN CITTÀ – evocando la celebre canzone di Vasco Rossi a 40 anni dalla sua pubblicazione – il 15 Dicembre alle ore 18:00 alla presenza dei ragazzi, delle insegnanti, della Dirigente scolastica, Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca, dei genitori, del Sindaco e dell’amministrazione Comunale. I ragazzi confidano in un’ampia partecipazione della cittadinanza, anche perché, a ben pensarci, questo progetto rappresenta la vera essenza della democrazia: Scuola, Famiglie e Istituzioni del territorio che operano insieme per migliorare e rendere più bello il posto in cui viviamo. Come direbbe Vasco, “sì, tutto è possibile, perfino credere che possa esistere, un mondo migliore”. E, attraverso questo progetto, i ragazzi ci lasciano non soltanto una città più bella, ma anche un grande insegnamento: Non solo (le) aquile… anche i pulcini possono cambiare il mondo.











