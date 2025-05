Cosenza-Bari 1-0, Mister Alvini: “Prestazione importante, i ragazzi hanno dato tutto”

COSENZA – Una vittoria dal peso specifico enorme, quella conquistata dal Cosenza al “San Vito-Marulla” contro il Bari. Finisce 1-0, ma il risultato avrebbe potuto essere più largo, come sottolineato anche da Mister Massimiliano Alvini nel post-partita: “Abbiamo sprecato troppo, tra un rigore e due gol mancati. Il Cosenza ha meritato di chiuderla con un margine più ampio”.

Il tecnico rossoblù si presenta ai microfoni sereno ma determinato, consapevole di aver visto una delle prestazioni più convincenti della sua squadra in questa stagione travagliata:

“Dal punto di vista fisico, la squadra ha corso in maniera incredibile. Tatticamente c’è stata grande applicazione e anche dal punto di vista tecnico abbiamo fatto bene. Una risposta importante dopo un secondo tempo negativo a Salerno”.

“Amnesie da tutto l’anno, ma prestazioni di livello non sono mancate”

Alvini ha poi analizzato la stagione nel complesso, evidenziando le tante prestazioni positive nonostante i risultati non sempre all’altezza:

“Abbiamo avuto amnesie che ci hanno penalizzato. Se avessimo mantenuto in tutte le partite il livello dei primi tempi, forse oggi parleremmo di zona playoff. I 34 punti sul campo non sono pochi, e in tante gare abbiamo dimostrato qualità e organizzazione”.

Il mister ha poi richiamato alla memoria alcune partite chiave: “Ricordo il secondo tempo con Palermo, Juve Stabia, Salerno, Sutirol. Forse solo in rare occasioni non siamo stati pienamente in partita. La squadra ha sempre lottato”.

Su Gabriele Artistico: “Un ragazzo che farà strada, ha tutta la nostra stima”

Un passaggio importante è stato dedicato anche a Gabriele Artistico, apparso nervoso dopo l’ingresso in campo:

“È un ragazzo giovane, ha grande volontà e si farà. Deve solo continuare a lavorare. Non è un problema, anzi, se gioca è perché anche non al 100%, dà sempre tutto. Ha la stima dello staff e dei compagni”.

“Daremo tutto fino all’ultimo secondo: lo spirito è quello giusto”

Nonostante la classifica ancora deficitaria, Mister Alvini crede nella salvezza:

“Ci giocheremo tutto a Bolzano. Mancano tre partite e noi daremo tutto per il Cosenza. I ragazzi lo sanno: ogni minuto può essere decisivo. Il calendario non è facile, ma ci proveremo fino in fondo”.

E sulla pressione di un campionato giocato con la “spada di Damocle” dei ricorsi e delle incertezze:

“A livello mentale è stata durissima. Quattro ricorsi, attese estenuanti, punti conquistati sul campo che forse non ci verranno riconosciuti. Tutto questo pesa, soprattutto per un gruppo giovane. Ma io dico: stai tranquillo, ce la giocheremo fino alla fine”.

Il centrocampo trascina: “Florenzi, Rispinna, Kwan e gli altri hanno dominato”

Grande soddisfazione anche per la prestazione del reparto di mezzo:

“Oggi a centrocampo abbiamo fatto la differenza. Florenzi, Rispinna, Kwan, Gargiulo, Kurt Falidis hanno vinto tutti i duelli contro avversari forti come Maiello, Maita, Benali. Meritano un plauso”, ha concluso il mister.