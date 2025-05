Bari irriconoscibile, crolla anche a Cosenza: Longo ammette il blackout e teme per i play-off (Video)

Cosenza-Bari 1-0: Mister Longo ammette il momento critico del Bari

Prestazione deludente, preoccupazioni per i play-off e un retroscena sul Cosenza nel post-partita del tecnico biancorosso

COSENZA – Il Bari cade ancora. Dopo il ko contro il Modena, arriva la seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi, stavolta per mano del Cosenza, che al “San Vito-Marulla” si impone per 1-0. Una sconfitta pesante, non solo per il risultato, ma soprattutto per l’atteggiamento e l’approccio della squadra. E nel post-gara, Mister Moreno Longo non si nasconde, affrontando in maniera diretta la crisi di prestazioni che affligge i suoi.

Moreno Longo: “Non ci girerò troppo attorno. Abbiamo fatto due partite brutte, inspiegabilmente siamo mancati sotto l’aspetto dell’energia giusta per affrontare questo tipo di gare. E quando non approcci nella maniera corretta, perdi meritatamente, come oggi.”

Un’ammissione chiara, che fotografa una squadra spenta, priva di idee e movimento, quasi come se stesse affrontando una partita amichevole estiva, per usare le parole dei cronisti. Il primo tempo è stato definito da molti come uno dei più deludenti dell’intera stagione biancorossa.

Longo: “Anche per noi la sensazione è stata brutta. Non c’è stato un filo conduttore nella partita, tutto ciò che abbiamo fatto è stato per inerzia, in maniera confusionaria. Non abbiamo mai trovato lucidità. E questo, in un momento topico della stagione, è grave.”

L’obiettivo dei play-off è ancora raggiungibile, anche grazie ai risultati favorevoli delle dirette concorrenti. Ma è chiaro che il Bari dovrà cambiare rotta subito, a partire dal prossimo match contro il Pisa.

Longo: “Non possiamo guardare gli altri. Dobbiamo alzare il livello delle nostre prestazioni. Questa di oggi non è stata da squadra che vuole giocarsi i play-off. Serve ritrovare ciò che di buono abbiamo mostrato in molte partite, ma oggi è mancato tutto.”

Il tecnico non si sottrae neanche a una riflessione più ampia sulla stagione: il Bari, in diversi momenti cruciali, ha fallito il salto di qualità.

Longo: “Siamo caduti spesso nel momento topico. Ci è mancato lo step caratteriale. Questo avrebbe dato valore a quanto fatto durante l’anno, ma non ci siamo riusciti.”

In chiusura, Mister Longo ha anche risposto a una domanda di natura personale, confermando di essere stato vicino alla panchina del Cosenza in passato:

Longo: “Sì, sono stato molto vicino. Avevo parlato sia con il direttore che col presidente, ma poi non si sono create le condizioni perché andasse in porto. È normale nel nostro mestiere.”

Il clima attorno alla squadra resta teso, il margine di errore si riduce drasticamente e la sfida con il Pisa si carica di significati. Una reazione è obbligatoria.