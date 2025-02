Cosenza, blackout totale: pesante 3-0 contro la Juve Stabia – Mister Alvini analizza la sconfitta (Video)

La trasferta del Cosenza sul campo della Juve Stabia si conclude con un pesante 3-0, un risultato che lascia l'amaro in bocca e apre interrogativi sul momento della squadra calabrese. Mister Massimiliano Alvini, nella conferenza stampa post-partita, ha risposto alle domande dei giornalisti con lucidità, analizzando la prestazione e cercando di trasmettere fiducia per il prosieguo della stagione.





Un primo tempo incoraggiante, poi il crollo





"Abbiamo iniziato bene la partita, nel primo tempo abbiamo giocato con carattere e determinazione," ha dichiarato Mister Alvini. "Abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio, abbiamo pressato alto e creato difficoltà alla Juve Stabia. Il gol subito alla fine del primo tempo ci ha condizionato e non siamo riusciti a reagire nella ripresa."





L'analisi dell'allenatore evidenzia un Cosenza combattivo nella prima frazione di gioco, ma incapace di riprendersi dopo il gol subito. "Dovevamo essere più concreti nelle occasioni create, perché poi nel secondo tempo non siamo stati in grado di rimetterla in piedi," ha aggiunto Alvini.





Problemi di tenuta mentale e reazione





Uno degli aspetti che preoccupa maggiormente è la difficoltà della squadra a reagire dopo essere andata in svantaggio. "Nella prima parte di stagione, anche quando subivamo un gol, riuscivamo a restare compatti e a rimanere in partita. Ora, invece, fatichiamo a reagire e questo è un problema che dobbiamo risolvere in fretta," ha ammesso Alvini.





La fragilità psicologica sembra essere uno dei nodi cruciali. "Oggi la partita potevamo anche riprenderla, ma non siamo riusciti a farlo. Questo aspetto mi preoccupa più del risultato in sé. Dobbiamo ritrovare sicurezza nei nostri mezzi," ha proseguito il tecnico.





L'importanza della compattezza del gruppo





Il tecnico rossoblù ha poi parlato della necessità di restare uniti in un momento difficile. "La squadra ha dato tutto nel primo tempo, ma dobbiamo essere più solidi mentalmente. I tifosi hanno il diritto di contestare, il risultato è pesante, ma noi dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso. Abbiamo ancora dodici partite per raggiungere il nostro obiettivo."





Alvini ha anche sottolineato l'importanza del supporto dei tifosi: "Quando perdi 3-0 è normale essere fischiati, ma dobbiamo trasformare questi momenti in motivazione. Dobbiamo dimostrare sul campo di meritare il loro sostegno."





Lo sguardo al futuro: testa al Palermo





Nonostante la pesante sconfitta, Mister Alvini ha voluto chiudere con un messaggio di fiducia: "Dopo la sconfitta con il Genoa ci eravamo detti che iniziava un nuovo campionato per noi. La vittoria con la Carrarese ci aveva dato slancio, oggi abbiamo perso e analizzeremo gli errori, ma dobbiamo guardare avanti. Ora ci aspetta il Palermo e dobbiamo concentrarci su quella partita."





La trasferta di Palermo sarà un banco di prova fondamentale per testare la reazione del Cosenza. La squadra dovrà dimostrare di saper rialzare la testa e ritrovare la compattezza necessaria per affrontare la parte finale della stagione con determinazione.