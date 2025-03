Cosenza Calcio in bilico: Guarascio vende davvero o è solo strategia? Le ultime novità sulle trattative.

Cosenza Calcio: Guarascio vende o bluffa? Analizziamo i fatti.

Negli ultimi mesi, il Cosenza Calcio è stato al centro di un intenso dibattito riguardante la possibile cessione da parte del presidente Eugenio Guarascio. La situazione ha suscitato l'interesse non solo dei tifosi, ma anche delle istituzioni locali e degli imprenditori del territorio.

Le promesse di cessione e le trattative in corso.

Già nel 2021, in seguito alla retrocessione del Cosenza, Guarascio aveva manifestato l'intenzione di cedere la società. Tuttavia, nonostante le offerte concrete da parte di gruppi come iGreco e l'imprenditore Luca Di Donna, la cessione non si concretizzò, alimentando dubbi sulla reale volontà del presidente di lasciare il club.

Recentemente, la situazione sembra essersi riaccesa. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha dichiarato pubblicamente che Guarascio ha espresso la decisione di vendere il club, invitando gli imprenditori interessati a farsi avanti. In risposta, Guarascio ha confermato l'esistenza di trattative in corso, sottolineando la necessità di mantenere la riservatezza tipica di operazioni societarie di questo tipo.

L'interesse del Gruppo Citrigno.

Tra i potenziali acquirenti, il Gruppo Citrigno ha manifestato apertamente l'intenzione di rilevare il Cosenza Calcio. Alfredo Citrigno, rappresentante del gruppo, ha confermato l'esistenza di trattative e si è detto fiducioso in una rapida conclusione positiva, auspicando di poter annunciare presto l'acquisizione per infondere nuovo entusiasmo nella piazza e sostenere la squadra nella lotta per la salvezza.

Le tensioni con l'amministrazione comunale.

La gestione della società da parte di Guarascio è stata oggetto di critiche da parte del sindaco Caruso, che ha accusato il presidente di atteggiamenti omertosi e di non aver dato seguito alle dichiarazioni di voler cedere il club, nonostante la presenza di offerenti interessati. Caruso ha annunciato l'intenzione di intraprendere azioni legali nei confronti del Cosenza Calcio per questioni legate all'affitto dello stadio e al mancato pagamento della Tari.

Analisi strategica e prospettive future

La situazione attuale del Cosenza Calcio è delicata. La squadra occupa l'ultima posizione in classifica in Serie B, e la recente sconfitta nel derby contro il Catanzaro per 4-0 ha accentuato il malcontento tra i tifosi. Dopo questa disfatta, gli animi si sono ancor più infuocati tra tifoserie, giornalisti e società, aumentando la pressione sulla presidenza e sulle possibili trattative di cessione.

La possibile cessione della società potrebbe rappresentare una svolta positiva, portando nuove risorse e una gestione diversa, elementi fondamentali per tentare di risollevare le sorti del club.

Tuttavia, la mancanza di trasparenza e le continue incertezze sulle trattative in corso rischiano di alimentare ulteriormente le tensioni. È essenziale che tutte le parti coinvolte agiscano con chiarezza e determinazione, mettendo al centro l'interesse del Cosenza Calcio e dei suoi tifosi.

Solo attraverso una comunicazione aperta e una visione condivisa sarà possibile costruire un futuro solido per il club, restituendo entusiasmo e fiducia a una piazza storicamente appassionata come quella cosentina.