Cosenza Calcio: missione salvezza, tra numeri, cuore e otto battaglie decisive -Tutti i dettagli

Cosenza Calcio: missione salvezza, tra numeri, cuore e otto battaglie decisive

COSENZA – Otto partite per riscrivere una stagione. Il Cosenza Calcio è ultimo in classifica con 25 punti in 30 giornate, ma la salvezza, anche se distante, non è irraggiungibile. Con Nicola Belmonte in panchina, i Lupi stanno provando a ritrovare compattezza e spirito. La rincorsa è complicata, ma tutto è ancora aperto.

Una classifica corta e un calendario da brividi

Il Cosenza è a sei punti dal Brescia, quartultima con 31 punti. Subito sopra, a 30, ci sono Salernitana e Mantova. Il destino è difficile ma non segnato, soprattutto considerando gli scontri diretti ancora da giocare, come contro Brescia, Salernitana, Südtirol e Cesena.

Le ultime 8 partite del Cosenza Calcio

Venerdì 29 marzo 2025, ore 15:00 – Cosenza vs Pisa

Sabato 5 aprile 2025, ore 15:00 – Frosinone vs Cosenza

Sabato 12 aprile 2025, ore 15:00 – Cosenza vs Brescia

Lunedì 21 aprile 2025, ore 15:00 – Spezia vs Cosenza

Venerdì 25 aprile 2025, ore 15:00 – Salernitana vs Cosenza

Giovedì 1 maggio 2025, ore 20:30 – Cosenza vs Bari

Domenica 4 maggio 2025, ore 20:30 – Südtirol vs Cosenza

Venerdì 9 maggio 2025, ore 20:30 – Cosenza vs Cesena

Cinque match casalinghi (Pisa, Brescia, Bari, Cesena e virtualmente anche Südtirol come impegno abbordabile) e tre trasferte dure ma non impossibili. Un cammino complicato, ma non chiuso.

Le medie: cosa dice la matematica

La media punti del Cosenza è attualmente di 0,83 punti a partita. Se mantenuta, porterebbe la squadra a chiudere a circa 34 punti. La soglia salvezza diretta negli ultimi anni si è attestata sui 41-42 punti, mentre per i playout servono almeno 37-38 punti.

Quanti punti servono davvero per salvarsi

Il Cosenza deve raccogliere:

12-13 punti per arrivare ai playout

16-17 punti per puntare alla salvezza diretta

Possibili combinazioni per raggiungere i playout (min. 12 punti)

4 vittorie

3 vittorie e 3 pareggi

2 vittorie e 6 pareggi

Combinazioni per la salvezza diretta (min. 16 punti)

5 vittorie e 1 pareggio

4 vittorie e 4 pareggi

6 vittorie e 2 sconfitte

Sotto le 3 vittorie, anche con tanti pareggi, la permanenza diventa altamente improbabile.

La mano di Belmonte: identità e grinta

Nicola Belmonte ha portato ordine, intensità e coraggio. La squadra non si arrende più, combatte, resta viva fino all’ultimo minuto. Manca ancora continuità, ma l’approccio è cambiato. Se il lavoro mentale continuerà a dare frutti, il Cosenza può dire la sua nelle ultime giornate.

Numeri e limiti da superare

Il Cosenza ha segnato solo 25 gol, peggior attacco della Serie B. I gol subiti sono 41, una difesa non catastrofica, ma che ha concesso troppo nei momenti cruciali. Gli 11 pareggi sono sintomo di una squadra viva, ma che spesso non riesce a chiudere le partite. Ora serve cinismo.

Il San Vito-Marulla può cambiare le sorti

Quattro delle ultime otto si giocano in casa, tutte fondamentali. Il pubblico rossoblù dovrà essere il dodicesimo uomo. Il sostegno può fare la differenza, come già successo in passato. Ogni contrasto, ogni palla, ogni corsa dovrà essere spinta dal tifo di una città che non ha mai smesso di crederci.

Il popolo rossoblù: fede oltre la paura

Nelle radio locali, nei bar, nei social, i tifosi si dividono tra paura e speranza. Ma il sentimento più forte è uno: non mollare mai. Il Cosenza non è solo una squadra. È un'identità, un grido che attraversa generazioni. È sudore, passione, appartenenza.

Conclusione: dura sì, ma possibile

L’impresa è difficile. Ma la salvezza resta possibile. Servono almeno quattro vittorie, serve il carattere visto a sprazzi durante la stagione, serve l’orgoglio di una piazza intera. Il Cosenza non è mai stato abituato alla strada facile. Ma quando si tratta di lottare, pochi lo fanno meglio.