Cosenza Calcio in Serie C, Caruso duro: «Guarascio vattene

Tempo di lettura: ~2 min

Cosenza Calcio retrocesso in Serie C, il sindaco Caruso: «Ora serve un futuro nelle mani migliori»

Cosenza – La retrocessione del Cosenza Calcio in Serie C è ormai una triste certezza. Un epilogo amaro, ma non del tutto inaspettato, che scuote l’intera comunità rossoblù. A commentare il momento difficile è stato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha espresso tutta la propria amarezza, parlando da primo cittadino e da tifoso appassionato.

«Il verdetto è difficile da metabolizzare – ha dichiarato Caruso – perché decreta la perdita di un patrimonio inestimabile, la Serie B, non solo per la città ma per tutta la provincia. La delusione è forte, soprattutto per i tanti tifosi che non meritavano un esito simile».

Il Cosenza Calcio, dopo una stagione complessa e piena di difficoltà, chiude il campionato con una retrocessione che apre interrogativi importanti sul futuro societario. Il sindaco non è voluto tornare sulle polemiche che hanno segnato gli ultimi mesi, ma ha ricordato di aver già espresso, in conferenza stampa, le proprie posizioni in merito a un possibile cambio di proprietà: «Quando ancora c’erano margini per una cessione, ho fatto tutto il possibile per incentivare una nuova gestione. Oggi più che mai è fondamentale che il club venga affidato alle mani giuste».

Nonostante il momento difficile, Caruso ha voluto anche lanciare un messaggio di speranza: «Il Cosenza ha una tifoseria tra le più calorose e appassionate. In passato abbiamo superato momenti duri, e sono convinto che anche questa volta sapremo rialzarci. Bisogna ripartire subito, tutti insieme, per garantire al club una svolta concreta».

Il futuro del Cosenza Calcio passa da una nuova visione

Il tema centrale ora diventa il futuro del Cosenza Calcio. Chi guiderà la società? Quali saranno le risorse, le strategie e le persone pronte a raccogliere l’eredità sportiva e valoriale di una squadra che rappresenta non solo una città, ma un’intera comunità?

«Dobbiamo fare in modo che il Cosenza vada nelle mani migliori», ha concluso Caruso, indicando la necessità di trovare una leadership forte, competente e in grado di ricostruire su basi solide.