Cosenza-Cesena 0-1: il Cesena vince al Marulla, Mister Mignani commenta la gara “sporca ma preziosa”

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale



COSENZA – Il Cesena espugna il “San Vito-Gigi Marulla” con il minimo scarto, superando il Cosenza 1-0 e compiendo un passo decisivo verso i playoff. Una partita contratta, giocata in uno stadio vuoto e segnata da episodi e interruzioni, ma che ha comunque regalato al Cesena tre punti fondamentali.



Al termine del match, Mister Michele Mignani si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi.



“Ce la prendiamo così com’è”



Il tecnico bianconero non ha nascosto la natura poco spettacolare dell’incontro:



“Hai sintetizzato il concetto: ce la prendiamo così com’è,” ha esordito Mignani, rispondendo alla prima domanda.



“A questo punto della stagione aspettarsi partite belle è difficile. Noi avevamo un obiettivo: venire qua e vincere. Ci siamo riusciti. È stata una partita sporca, ma nel primo tempo l’abbiamo giocata abbastanza bene. Nella ripresa li abbiamo aspettati troppo, e potevamo fare meglio nelle ripartenze.”



Un punto per la matematica



Con la vittoria, al Cesena basterà ora un pareggio nell’ultima giornata per assicurarsi l’accesso ai playoff.



“Nessuna sensazione particolare,” ha detto Mignani riferendosi al match imminente.



“Sarà una partita che giocheremo, e anche il Modena farà la sua. Vogliamo entrare nelle prime otto, e daremo tutto per raggiungere questo obiettivo. Siamo un po’ stanchi, ma dobbiamo tirar fuori tutto.”



Paura di vincere?



Durante la conferenza è stato chiesto a Mignani se alcuni errori tecnici del Cesena fossero dovuti alla tensione:



“Sì, un po’ di timore e poca serenità nel gestire il vantaggio c’è stata,” ha ammesso il tecnico.



“Il primo tempo l’abbiamo fatto bene, ma nel secondo tempo abbiamo avuto quella che si può definire paura di vincere. Nonostante ciò, non abbiamo corso grossi pericoli. Però è vero, ci sono stati errori tecnici che potevano compromettere la vittoria.”



“Più agonismo che tecnica”



Infine, una riflessione sul clima particolare della partita:



“È stata una serata strana,” ha spiegato Mignani.



“Stadio vuoto, due interruzioni... è facile perdere concentrazione. C’è stato tanto agonismo e pochi spunti tecnici. In questo momento della stagione, quando i punti valgono tanto, è difficile vedere partite spettacolari.”