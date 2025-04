Cosenza, drammatico incidente nella notte: 27enne in fin di vita dopo aver perso il controllo della sua auto

PAOLA, 19 APR. - È in condizioni disperate un giovane di 27 anni, rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Paola, in contrada Deuda, nel cuore della provincia di Cosenza. La tranquilla frazione collinare è stata scossa da una scena drammatica che ha rapidamente richiamato l’attenzione dei soccorritori e dei residenti della zona.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane – residente nella zona est della cittadina tirrenica – era alla guida della propria auto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, urtando violentemente contro alcune automobili parcheggiate lungo la strada. Successivamente, l’auto è finita fuori carreggiata, andando a schiantarsi in un punto particolarmente impervio della contrada.

Immediati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane, trovandolo in condizioni già critiche. A causa della gravità delle ferite riportate, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove il ragazzo è stato subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I medici hanno riscontrato un grave politrauma e una preoccupante emorragia cerebrale, che ne mette a rischio la vita.

Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Paola hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude che all’origine dell’impatto possano esserci stati un colpo di sonno, una distrazione o anche l’alta velocità. Gli inquirenti stanno effettuando rilievi sul veicolo incidentato e ascoltando eventuali testimoni per ricostruire minuto per minuto quanto accaduto.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Paola, dove il giovane è molto conosciuto. In tanti, nelle ultime ore, hanno manifestato la propria vicinanza alla famiglia, che si è raccolta all’ospedale in attesa di notizie. Le prossime ore saranno decisive per valutare le possibilità di recupero.