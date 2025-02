Cosenza, due bambini in ospedale con fratture: indagate madre e nonna

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: le accuse

COESENZA - Due fratellini di quattro e due anni sono ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza con segni di percosse e fratture. La madre e la nonna, accusate di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, sono state sottoposte a un provvedimento di allontanamento urgente e hanno il divieto di avvicinarsi ai piccoli. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Paola, sotto la direzione del procuratore facente funzioni Ernesto Sassano. Fortunatamente, i bambini non sono in pericolo di vita.

Il primo ricovero e il ritorno in ospedale

Il caso ha avuto inizio il 19 gennaio, quando il bambino di quattro anni è stato portato in ospedale con lesioni alle costole e una clavicola fratturata. Nonostante il parere contrario dei medici, la madre ha insistito per le dimissioni del piccolo. Tuttavia, il 25 gennaio, il bambino è stato nuovamente ricoverato per un'infiammazione ai testicoli, dopo un trasferimento dall'ospedale di Paola, dove era stato accompagnato dalla madre.

Anche il fratellino più piccolo con fratture pregresse

La situazione è precipitata quando i carabinieri, recatisi nell'abitazione della famiglia, hanno preso in carico anche il secondo figlio, un bambino di due anni, al quale è stata riscontrata una frattura pregressa a un braccio. Dopo una visita all'ospedale di Paola, anche lui è stato trasferito all'Annunziata di Cosenza, dove attualmente si trova ricoverato insieme al fratellino maggiore.

Affidamento a un tutor e le dichiarazioni delle indagate

I due bambini sono stati affidati temporaneamente a un tutor, individuato nel primario del reparto di chirurgia pediatrica, il dottor Fawzi Shweiki. Nel frattempo, la madre e la nonna negano qualsiasi forma di maltrattamento. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche di questa vicenda che ha scosso la comunità locale.