Cosenza, Guarascio chiama il territorio per la sfida con la Carrarese

Cosenza, Guarascio chiama a raccolta il territorio: invito a Presidente della Provincia e Sindaci per la sfida con la Carrarese

Il Presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, ha lanciato un appello ai rappresentanti del territorio cosentino in vista della prossima sfida contro la Carrarese.



La società rossoblù ha inviato una lettera ufficiale al Presidente della Provincia e ai Sindaci dei 150 comuni della provincia di Cosenza, invitandoli a presenziare allo stadio e a coinvolgere l’intera comunità in un momento delicato per la squadra.

Un invito a tutta la provincia: l'importanza del sostegno

Con oltre 720.000 abitanti, il territorio cosentino rappresenta una risorsa fondamentale per il Cosenza Calcio, e il club punta a rafforzare il legame con i propri tifosi e le istituzioni locali.



Nella comunicazione inviata ai rappresentanti istituzionali, la società ha evidenziato l'importanza di fare squadra fuori e dentro il campo, sottolineando come il sostegno della comunità sia stato decisivo anche nelle fasi più positive della recente storia rossoblù.

Cosenza-Carrarese: un match chiave per la stagione