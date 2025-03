Cosenza-Reggiana 1-0: Viali amareggiato, “Non meritavamo la sconfitta” (Video)

Cosenza-Reggiana 1-0: Mister Viali analizza la sconfitta e il momento della sua squadra





La Reggiana esce sconfitta dal "San Vito-Gigi Marulla" con il minimo scarto, battuta dal Cosenza per 1-0. Un risultato che lascia l’amaro in bocca a Mister Massimiliano Viali, il quale, nel post-partita, non nasconde la sua delusione per l'approccio alla gara dei suoi uomini e per la difficoltà nel concretizzare quanto prodotto in fase offensiva.





L'analisi della partita: "Brutto approccio, ma non meritavamo la sconfitta"





"Fino al gol del Cosenza abbiamo fatto male, siamo stati contratti e poco liberi. Non eravamo gli stessi visti sei giorni fa a Catanzaro. Quello che mi fa arrabbiare è che, anche se giochi male per 25 minuti, non significa che devi per forza subire gol", ha dichiarato Viali.





L'allenatore sottolinea come la sua squadra abbia concesso pochissimo nella prima mezz’ora, ma alla prima occasione il Cosenza ha trovato la rete che ha deciso il match. "Abbiamo concesso un solo cross e lo abbiamo pagato a caro prezzo. Poi, sul finale del primo tempo, abbiamo preso una traversa e nella ripresa abbiamo giocato costantemente nella loro trequarti, ma senza riuscire a segnare."





Problemi di mentalità e poca concretezza





La Reggiana sembra pagare a caro prezzo una certa fragilità mentale quando si trova in svantaggio. "Non c'è proporzione tra quello che costruiamo e quello che portiamo a casa. Oggi la squadra non meritava di perdere, così come contro il Catanzaro, dove invece siamo riusciti a ribaltare il risultato. Se facciamo male per mezz’ora non significa che dobbiamo per forza andare sotto nel punteggio. Questo è l’aspetto che dobbiamo cambiare."





Finale di campionato decisivo: "Ogni partita conta"





A chi gli chiede se le prossime quattro partite casalinghe, compresa la sfida con il Sassuolo, possano essere decisive per il futuro della Reggiana, Viali risponde chiaramente: "Ogni partita lo è. Dobbiamo affrontarle tutte con la massima concentrazione. Dopo queste, ne restano altre cinque e ci sono ancora tanti punti in palio."





Cosenza e la lotta salvezza: "Possono farcela"





Il tecnico della Reggiana conosce bene l’ambiente rossoblù, avendo vissuto da protagonista un’impresa salvezza proprio con il Cosenza. Alla domanda sulle possibilità di salvezza dei calabresi, non ha dubbi: "Hanno le carte in regola per ripetersi. Lo dimostra il fatto che virtualmente avrebbero 26 punti e che stanno lottando con tutte le forze. Il campionato è equilibrato, la lotta in zona salvezza è apertissima."





Reggiana meno efficace contro squadre chiuse





Uno degli aspetti che penalizza la Reggiana è la difficoltà ad attaccare squadre che si chiudono con compattezza. "Ce lo aspettavamo, ma il gol subito ha ulteriormente esasperato l’atteggiamento del Cosenza, che ha difeso in modo molto serrato. Quando trovi squadre che si abbassano così tanto diventa difficile trovare spazi per colpire", ha spiegato Viali.





Tensione a fine gara tra tifosi e giocatori





A fine partita si sono registrati momenti di tensione tra alcuni giocatori e i tifosi della Reggiana. Il tecnico ha minimizzato l’episodio, ma ha riconosciuto la delusione dei sostenitori: "Capisco la loro amarezza. La trasferta era impegnativa e avevamo una responsabilità nei loro confronti. Dispiace non essere riusciti a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi."





Verso il futuro: serve un cambio di mentalità