Cosenza-Reggiana 1-0: vittoria di carattere, Mister Tortelli analizza la gara

COSENZA – Il Cosenza torna alla vittoria battendo la Reggiana 1-0 in una sfida intensa e combattuta, decisa da una gestione attenta e dalla capacità di capitalizzare al meglio le occasioni create.

Dopo il fischio finale, Mister Tortelli ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando gli aspetti positivi e le aree su cui lavorare in vista del prossimo impegno.

Un Cosenza essenziale e concreto

Intervenuto in conferenza stampa, Mister Tortelli ha sottolineato i progressi della squadra, soprattutto nella gestione delle ripartenze e nella capacità di trovare spazi in contropiede, aspetti che erano mancati nelle precedenti uscite.

"Crescita sotto l’aspetto caratteriale e qualitativo. Abbiamo sofferto un po' nella parte centrale del secondo tempo, facendoci schiacciare. L'abbiamo già accennato negli spogliatoi: dobbiamo lavorare sulle ripartenze e non perdere palla in uscita, perché diventa difficile recuperare certe situazioni. Abbiamo anche concesso tre calci d’angolo evitabili, regalando opportunità alla Reggiana, che ha qualità e giocatori veloci negli uno contro uno", ha spiegato il tecnico rossoblù.

Decisivi, nel secondo tempo, gli ingressi di Charlie Cruz e Cimino, capaci di dare nuova linfa alla manovra offensiva.

"Hanno fatto un ottimo lavoro, mettendo in difficoltà gli avversari con le loro giocate", ha aggiunto il mister.

Verso il derby: fiducia e determinazione

Uno dei temi chiave della conferenza è stato l’impatto psicologico di questa vittoria in vista della prossima gara, un match molto sentito dal Cosenza.

"Quanta autostima dà questa vittoria? Molta. È un peccato per l’ammonizione di Artistico, perché ci teneva tantissimo alla prossima partita. Sarà una sfida che vale doppio per noi, sia per la rivalità che per i punti in palio. Certo, viene in mente il rammarico per i due punti persi domenica scorsa contro il Modena, ma il morale stasera è molto diverso", ha ammesso Tortelli.

Miglioramenti da fare: cattiveria sotto porta e gestione della partita

Il Cosenza ha mostrato una buona solidità, ma il tecnico ha individuato alcuni aspetti su cui lavorare per crescere ancora.

"Dobbiamo migliorare sotto porta, essere più cattivi e concreti. Non prendere gol, aumentare l’agonismo a centrocampo, rubare palla e ripartire con più velocità. Serve lucidità, rapidità di pensiero e di movimento. L’individualità di ogni giocatore deve essere messa a disposizione del collettivo, come abbiamo visto con le ripartenze di Cruz e Charlie", ha analizzato il mister.

Fondamentale anche il contributo di Gargiulo e Garritano, elogiati dal tecnico per l’energia e la qualità messe in campo.

"Hanno dato un grande apporto. Gargiulo ha sbagliato qualcosa nel finale, ma è stato propositivo. Garritano ha fatto un paio di giocate di categoria. È bello vedere questa crescita", ha commentato.

Lo spirito del gruppo fa la differenza

Uno degli aspetti più apprezzati dal tecnico è stata la reazione della squadra, con alcuni giocatori che hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia.

"Juan (Gargiulo, ndr) viene da una situazione difficile, poteva starsene a casa per una settimana, invece il giorno dopo era già in campo ad allenarsi mentre noi eravamo a Modena. Questo è lo spirito giusto. Dobbiamo continuare così", ha evidenziato Tortelli.

Verso la prossima sfida: pochi giorni per prepararsi, tanta voglia di vincere

Con questa vittoria, il Cosenza può guardare con più fiducia al futuro, ma Mister Tortelli predica equilibrio e umiltà:

"Abbiamo conquistato tre punti importanti, ma non siamo diventati fenomeni da un giorno all’altro. C’è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto per evitare quegli sbandamenti che abbiamo avuto nel secondo tempo. Il tempo per prepararsi alla prossima gara è poco, ma vogliamo farci trovare pronti".

Con il derby all’orizzonte, il Cosenza è chiamato a confermare i progressi e a dimostrare che questa vittoria può essere il punto di partenza per un girone di ritorno da protagonisti.