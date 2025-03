Cosenza-Reggiana, 29ª giornata di Serie B: Tortelli e Viali si giocano la salvezza

Cosenza-Reggiana, il pre-gara: Tortelli e Viali tra tensione e strategie per la salvezza

Alla vigilia di Cosenza-Reggiana, il clima è carico di aspettative e tensione. Due squadre in lotta per la salvezza, due allenatori con idee chiare e la consapevolezza che ogni punto sarà decisivo. Mister Pierantonio Tortelli, alla guida del Cosenza dopo il cambio in panchina, ha parlato delle difficoltà mentali della squadra e della necessità di ritrovare fiducia. Dall'altra parte, Mister William Viali, ex di turno, si prepara a tornare al "Marulla" consapevole delle insidie del match.

Mister Tortelli: "Ci giochiamo tutto, ma i ragazzi hanno qualità"

Dopo il pareggio a Modena, il Cosenza è chiamato a fare risultato per continuare a credere nella salvezza. Mister Tortelli ha sottolineato le difficoltà psicologiche della squadra:

"Noi non stiamo bene a livello mentale perché ci aspettavamo di vincere a Modena. I ragazzi, però, rispondono bene e ce la giocheremo fino alla fine. Dobbiamo ridurre al minimo gli errori individuali e di reparto."

Tra i temi caldi della conferenza stampa, la gestione degli infortunati e le possibili scelte di formazione. Florenzi è vicino al rientro, ma lo staff medico deciderà solo all'ultimo momento:

"Lo aspettiamo con ansia, perché negli uno contro uno è fenomenale. Se i medici daranno il via libera, potrà essere della partita."

Anche su Garritano, l'allenatore ha espresso fiducia:

"È un giocatore di qualità, e in questo momento la qualità serve più che mai."

Tortelli ha poi parlato dell'importanza della mentalità:

"Dobbiamo vincere tante partite, ma non possiamo metterci limiti. Una vittoria potrebbe far scattare la scintilla giusta."

Viali: "A Cosenza con rispetto, ma dobbiamo fare risultato"

Sulla panchina della Reggiana, Mister William Viali sa che questa trasferta sarà speciale. Ex allenatore del Cosenza, ha vissuto momenti importanti in Calabria e torna da avversario con grande rispetto:

"A Cosenza ho vissuto un'esperienza fantastica, non sarà mai una partita normale per me. Ma dal fischio d'inizio penserò solo alla Reggiana."

Anche per gli emiliani, il match è fondamentale in ottica salvezza:

"Le partite sono sempre meno, ogni punto può fare la differenza. Dobbiamo essere pronti a battagliare palla su palla."

Dal punto di vista tattico, Viali si aspetta un avversario combattivo:

"Il Cosenza non ha cambiato molto dopo il cambio in panchina, ma ha modificato l'atteggiamento. Noi dobbiamo essere pronti a ogni scenario, sia che ci pressino alti, sia che ci aspettino."

Tra le chiavi della partita, il pressing e le ripartenze:

"Sappiamo che il Cosenza può partire forte, dobbiamo essere bravi a reggere l'urto iniziale e sfruttare le nostre occasioni."

Infine, una nota sugli uomini chiave della Reggiana:

"Il nostro capocannoniere sta facendo bene, ma servono più gol anche dagli altri reparti. Speriamo di recuperare presto il capitano Rozzio, la sua sola presenza fa la differenza."

Una sfida decisiva per la salvezza

Cosenza e Reggiana si affrontano con la consapevolezza che il tempo stringe. Il Cosenza cerca una scossa con Mister Tortelli, la Reggiana vuole continuità con Mister Viali. Due filosofie di gioco diverse, un unico obiettivo: restare in Serie B.

L’appuntamento è per questa sera, in una sfida che promette emozioni e tensione fino all’ultimo minuto.