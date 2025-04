Cosenza, respinto dal Tar il ricorso per riavere i 4 punti

Cosenza – Brutte notizie per i tifosi rossoblù: il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Cosenza Calcio per ottenere la restituzione dei 4 punti di penalizzazione inflitti a fine agosto.



La decisione, arrivata nella giornata di oggi, conferma la classifica attuale della Serie B, lasciando i silani in ultima posizione con 27 punti.

La penalizzazione era stata comminata per violazioni amministrative legate a mancati pagamenti delle ritenute Irpef.

Il club calabrese aveva motivato i ritardi con problemi ai conti correnti societari, improvvisamente pignorati, che avrebbero impedito i versamenti nei tempi stabiliti.

A complicare ulteriormente la situazione, anche la Salernitana si è costituita in giudizio contro il ricorso del Cosenza, opponendosi al reintegro dei punti.

Un gesto che aggiunge pepe alla sfida diretta in programma proprio domani allo stadio Arechi di Salerno: un match che si preannuncia carico di tensione non solo sportiva, ma anche istituzionale.

I granata, attualmente a quota 33 punti, vedono così confermato il margine sulla zona retrocessione, mentre il Cosenza dovrà rimboccarsi le maniche sul campo per tentare una difficile salvezza.