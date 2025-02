Cosenza travolto dal Palermo: Alvini analizza la sconfitta e il blackout mentale (Video)

Il Cosenza esce sconfitto dal confronto casalingo contro il Palermo con un netto 0-3. Una partita che i rossoblù avevano iniziato con buona intensità, ma che ha preso una piega negativa dopo le prime occasioni non concretizzate. Nel post-gara, Mister Massimiliano Alvini ha analizzato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa, esprimendo delusione ma anche la volontà di ripartire.





L'analisi di Mister Alvini

"La partita l'abbiamo fatta bene per mezz'ora, creando tre occasioni nitide davanti al portiere senza riuscire a concretizzare. Poi alla prima vera situazione pericolosa abbiamo subito il gol e, nel secondo tempo, il rigore ci ha fatto uscire definitivamente dalla partita. Questo probabilmente è il nostro difetto più grande", ha dichiarato Alvini.

La squadra, infatti, è sembrata perdere compattezza dopo lo svantaggio, non riuscendo a reagire con il giusto carattere. Un problema che si è già visto in altre occasioni, come sottolineato da un giornalista in conferenza.





Un problema caratteriale? La risposta del tecnico

Interrogato sulla fragilità mentale del gruppo, Alvini ha risposto con franchezza: "Non è che abbiamo sbagliato un solo gol oggi, ne abbiamo avuti tre clamorosi per andare in vantaggio. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara sotto tutti i punti di vista. È logico che poi il rigore nel secondo tempo ci ha penalizzati: prima l'azione riparte, poi l'arbitro torna indietro e fischia il penalty. Questo episodio ha cambiato tutto. Dispiace, ma la squadra fino a quel momento ci credeva e ha dato tanto."





Ripartire dopo un KO pesante

Il Cosenza dovrà ora archiviare questa sconfitta e concentrarsi sulla prossima sfida. L'obiettivo sarà quello di lavorare sull'aspetto mentale, oltre che su quello tattico, per evitare altri crolli simili nei momenti chiave delle partite. La Serie B è un campionato lungo e imprevedibile, e i rossoblù non possono permettersi di perdere fiducia nei propri mezzi.

Riuscirà il Cosenza a trovare continuità nelle prossime gare? Solo il campo darà la risposta.