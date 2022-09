Costanza Caracciolo, l’ex velina: racconta quando ha perso una bimba. Ecco le sue parole commosse

Racconto drammatico di Costanza Caracciolo. L’ex velina ha parlato di quando ha perso una bimba: ecco le sue parole commosse.

Costanza Caracciolo sarà una delle tante protagoniste della puntata odierna di ‘Verissimo’, che andrà in onda come sempre su Canale 5. Sarà trasmessa l’intervista dell’ex velina, che tocca molti temi della sua vita privata e sentimentale, a partire dalla sua love story con l’ex calciatore Christian Vieri. Ma c’è una brutta partentesi per la 30enne, che l’ha raccontata senza trattenere le lacrime.

Costanza ha infatti perso una bimba e ne ha parlato ai microfoni del programma condotto da Silvia Toffanin: “L’interruzione della gravidanza è stato un momento a dir poco terribile. Ho scoperto di aver perso il bambino negli stessi giorni in cui era uscita la notizia sui giornali. E volevo dire a tutte le donne che hanno avuto questa esperienza che le sono molto vicino, perché capisco la loro sofferenza”. Dichiarazioni davvero molto toccanti e commoventi. L’ex velina bionda ha comunque sottolineato che questo dramma è comune a tantissime donne, ma si può superare, per quanto sia un qualcosa di molto complicato e difficile.

“Per fortuna Bobo e le nostre famiglie mi sono stati molto vicini ed ho potuto superare il tutto. La perdita di una bimba è qualcosa di terribile ma di naturale, che si può comunque affrontare. Ci tengo a far passare questo messaggio e lo dico a tutte le donne che hanno vissuto questo: non siete sole, potete essere più forti e superare tutto“, questo quanto aggiunto dall’ex velina. Quest’ultima e Bobo Vieri comunque sono riusciti a voltare pagina e ad avere una loro bambina, nata nelle scorse settimane. (Youmovies.)