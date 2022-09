Covid: 15 nuovi contagi nel Vibonese. Chiusa una scuola perché vi lavora un positivo

VIBO VALENTIA, 30 OTT - Accertati 15 nuovi contagi da coronavirus, sparsi un in diversi centri del territorio. Ieri mattina ne erano stati accertati quattro. Si trattava di persone rientrate nel rispettivi comuni di residenza da fuori regione, quindi i cosiddetti "casi di rientro": due a Nicotera, uno a Cessaniti e un quarto a Vibo Valentia. Ma nella serata di ieri il dato si è aggiornato, schizzando a 15, in virtù degli 11 nuovi arrivi sparsi tra Vibo , Cessaniti (altri tre), Mileto, Drapia (due) e Pizzo (un marittimo).



Uno dei nuovi contagi accertati ha avuto conseguenze per una scuola della frazione "Caroni" di Nicotera, in quanto una persona trovata positiva vi la vora. Il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale ha disposto la chiusura dei locali in via precauzionale al fine di effettuare la sanificazione. Lo stesso Dipartimento, sia per i casi di rientro che per quelli autoctoni, aveva già disposto l'isolamento domiciliare. Sui casi accertato a Cessaniti è intervenuto il sindaco Francesco Mazzeo.



"Purtroppo devo comunicare - ha afferma o che sono stati riscontrati quattro caso di positività al Coronavirus. Insieme al Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Vibo abbiamo attivato la profilassi prevista per questi casi. Nessun allarmismo o panico, stiamo ricostruendo tutti i contatti diretti ed indiretti. La situazione sta prendendo una piega molto seria, per questo è consigliato uscire di casa solo se strettamente necessario. Evitiamo qualsiasi occasione che possa configurare un possibile pericolo.



Auguri di vero cuore a queste persone di una pronta guarigione». Anche il sindaco di Nicotera, Pino Marasco, si è rivolto ai suoi concittadini: «I due residenti, già al momento del rientro nel proprio domicilio - ha detto Marasco - diligentemente si sono posti immediatamente in isolamento domiciliare volontario.



Ragion per cui, sento il dovere di tranquillizzare tutta la popolazione essendo la situazione totalmente sotto controllo delle autorità sanitarie. Auguro a nostri due concittadini i migliori auguri per una pronta guarigione". In totale, il numero dei contagiati nel Vibonese dall'inizio della pandemia, è di 174, mentre sono 52 i casi attualmente attivi.