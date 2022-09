Covid-19: Catanzaro. Ecco l’elenco servizi a domicilio

CATANZARO, 25 MAR - Il Comune di Catanzaro, su input del sindaco Sergio Abramo e dell’assessore alle attività economiche Alessio Sculco – in collaborazione con le associazioni di categoria – ha compilato un primo elenco di negozi di vicinato, ristoranti e pizzerie che possono effettuare il servizio a domicilio durante il periodo di emergenza coronavirus.

L’elenco sarà periodicamente aggiornato in base alle segnalazioni trasmesse dalle associazioni di categoria.

Si ringraziano tutte le attività aderenti per la collaborazione e si invita la cittadinanza a limitare il più possibile gli spostamenti.

NOME

INDIRIZZO

RIFERIMENTI

CATEGORIA









KING PIZZA DI SALVATORE CRISAFULLI

VIALE DEGLI ANGIOINI N. 103

DA GIOVEDI A DOMENICA

TEL. 3279232170

PIZZERIA-ROSTICCERIA

SPLENDI CASA

VIA MARINCOLA PISTOIA N.15

TEL. 0961551444

IGIENE CASA E PERSONA

CARTOLIBRERIA L’APOSTROFO DI RASO VALENTINA

VIALE CROTONE

TEL. 3663855147

CARTOLERIA

DOLCI MOMENTI PASTICCERIA GELATERIA

VIA TOMMASO CAMPANELLA

TEL. 3791525390

BAR PASTICCERIA

SFIZIOSA RESTAURANT AND PIZZERIA

VIA GENOVA 44-46

TEL. 0961360288

PIZZERIA-RISTORANTE

MARRON GLACES DI COSENTINO ANTONIO

VIA LUNGOMARE,131

TEL. 337519574

BAR PASTICCERIA

BAR CENTRALE DI NICOTERA MARCO

P.ZZA A. GARIBALDI,27

TEL. 3939762608

BAR PASTICCERIA

WASABI’S RISTORANTE GIAPPONESE

VIA XX SETTEMBRE

TEL. 3663855147

RISTORANTE

QUESTA PAZZA PAZZA PIZZA

VIA A. BARBARO, 13

TEL. 0961741474 (servizio dalle ore 18.30)

PIZZERI





































(in aggiornamento)