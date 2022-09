Covid-19. “De Luca: violate leggi” folla per funerale del sindaco di Saviano

NAPOLI 19 APRI - Il sindaco e primario all'ospedale di Nola è morto per Covid-19. Funerali con corteo funebre e palloncini. Il prefetto di Napoli: "Molto grave, inammissibile affollamento nella pubblica strada". Il governatore De Luca: violate leggi -

Folla a Saviano, nel Napoletano, lungo strada che porta al municipio, per un rito funebre. Almeno 200 persone, palloncini, e musica ai funerali del sindaco del centro nel Nolano, Carmine Sommese, 66 anni, ex consigliere regionale e primario nell'ospedale di Nola, deceduto ieri per coronavirus. Politico locale di spicco e sindaco più volte, dal 2012 ad oggi ininterrottamente, professionista garbato e molto disponibile, Sommese era molto apprezzato nella sua città, e la gente ha voluto comunque tributargli un omaggio, scendendo in strada al passaggio del carro funebre. Il vicesindaco, Carmine Addeo, si è anche tolto la fascia tricolore per farla indossare alla moglie di Sommese. Il carro funebre è stato accolto da un lungo applauso delle persone assiepate senza rispetto delle distanze di sicurezza, ripreso dalle immagini di molti cellulari, video che dimostrano l'esistenza di un assembramento, nonostante il divieto delle norme anti contagio per il Covid-19.



Prefetto Napoli: molto grave Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, considera "molto grave" quanto accaduto questa mattina nel comune di Saviano, dove si è tenuto un corteo funebre in onore di Carmine Sommese, sindaco di Saviano risultato positivo al coronavirus e morto ieri all'ospedale di Avellino, con la partecipazione di molte persone che hanno seguito il corteo ai lati della strada. Valentini ha inviato al vicesindaco di Saviano, Carmine Addeo, una nota per "stigmatizzare fermamente l'accaduto". Il prefetto di Napoli ha ricordato che "le norme vigenti, da ultimo contenute nel Dpcm del 10 aprile scorso, vietano, tra l'altro, ogni forma di assembramento, sospendono le manifestazioni organizzate di qualsiasi natura, nonché le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.



Viceversa, come appare dalle immagini e come confermato dalla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri, si è verificata una commemorazione organizzata dello scomparso sindaco Sommese, alla presenza di appartenenti alla polizia municipale e di volontari di protezione civile, con la predisposizione di transenne e altri dispositivi per il contenimento delle persone, in un contesto di inammissibile affollamento nella pubblica strada". Il prefetto ha riferito di considerare "molto grave l'accaduto" stigmatizzando inoltre "la circostanza della presenza del vicesindaco con la fascia tricolore mentre, in un frangente così eccezionale come quello dell'epidemia in atto, migliaia di cittadini italiani in queste settimane non hanno potuto celebrare i funerali dei propri cari per non generare, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, una situazione di pericolo per la salute pubblica". Il prefetto di Napoli si è riservato di valutare quanto accaduto alla luce delle normative vigenti mentre il locale Comando dei Carabinieri sta procedendo agli adempimenti di propria competenza.



De Luca: violate leggi Valuterà con la task force Covid-19 la possibile portata di contagio di quanto accaduto a Saviano, per l'assembramento creatosi per il funerale del sindaco Carmine Sommese, morto di coronavirus.



Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per ora non 'blinda' Saviano, come fatto per altre zone rosse in Campania, ma affida a una nota la stigmatizzazione dell'omaggio a Sommese. "Ho già avuto uno scambio di opinioni con il prefetto sulla vicenda di Saviano - scrive - sono state violate evidentemente e in maniera grave, disposizioni di legge. E abbiamo condiviso la valutazione sulla gravità della violazione di norme. La Prefettura di Napoli ha già posto in essere con l'impegno dell'Arma dei carabinieri, tutte le necessarie misure di verifica e di sanzione. Valuteremo in sede di task force regionale se questi comportamenti mettono a rischio la sicurezza sanitaria di tutte la comunità di Saviano e di tutta una intera zona, e prenderemo le decisioni opportune". (Rai News)