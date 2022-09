Covid-19. Gli Odontoiatri della provincia di Catanzaro: limitare l'attività assistenziale

Covid-19. Gli Odontoiatri della provincia di Catanzaro. Sempre più attenti a tutelare la salute del cittadino

CATANZARO, 11 MAR - L'Albo Odontoiatri della provincia di Catanzaro comunica che, in questo momento di emergenza sanitaria, in cui tutti siamo chiamati a contribuire, col nostro comportamento responsabile, al superiore interesse della salute pubblica, al fine di evitare gli spostamenti di persone, così come previsto dal DPCM del 9 marzo 2020, ha deciso di indicare a tutti gli iscritti di limitare l'attività assistenziale dei propri studi professionali ai soli trattamenti necessari, urgenti ed indifferibili, nonostante fossero già stati adottati tutti i comportamenti precauzionali necessari, come indicati dai protocolli ministeriali. Il presidente, dott. Salvatore De Filippo ribadisce la primaria volontà degli odontoiatri che è quella di tutelare il cittadino e la salute pubblica.