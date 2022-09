Covid-19. Ufficiale Quarantena per 5 comuni. Ordinanza Regione Campania

Coronavirus, bollettino Campania, ultime notizie e aggiornamenti

NAPOLI, 16 MAR - Coronavirus Campania, il numero dei positivi nella regione è salito a 400, con 28 guariti e 9 decessi, secondo i dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania; ieri pomeriggio ci sono stati ulteriori due decessi di pazienti positivi al coronavirus, su cui sono in corso accertamenti. Ieri la Regione Campania ha disposto la quarantena per 5 comuni.

Sono 400 i pazienti positivi al coronavirus in Campania; i guariti sono 28, dei quali 3 totalmente guariti e 25 "clinicamente guariti", ovvero asintomatici ma in attesa dei tamponi che dovranno confermare la negatività al virus Sars-Cov-2. I dati sono stati diffusi dall'Unità di Crisi della Regione Campania, sono aggiornati alle 22.45 di ieri sera, 15 marzo. I deceduti in Campania sono 11: ai 9 già inseriti nei dati della Regione (3 Asl Napoli 1; 1 Asl Napoli 2; 3 Provincia di Caserta; 1 Provincia di Avellino; 1 provincia di Salerno) vanno aggiunti i due decessi registrati ieri (una 53enne all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli e una 77enne all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli) per i quali sono in corso accertamenti per determinare le cause della morte ma che sono risultati positivi al virus.

Nel pomeriggio di ieri, 15 marzo, sono stati esaminati 111 tamponi al Cotugno (29 positivi), 37 tamponi all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno (9 positivi) e 29 tamponi all'ospedale Moscati di Avellino (12 positivi), per un totale di 50 positivi, per i quali si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Da ieri il Policlinico Federico II è nella rete dei laboratori accreditati per effettuare i tamponi, la CORONET LAB Campania.

Ieri, con due ordinanze, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto la quarantena per 5 comuni. La prima ha interessato Ariano Irpino, dove si è registrato un alto numero di positivi. L'altra invece ha riguardato quattro grossi centri del Salernitano: Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano (Vallo di Diano); in questo secondo caso il motivo dei contagi è stato un ritiro religioso ad Atena Lucana dove, ha spiegato De Luca, "i membri di una comunità, dopo aver dato vita a una loro cerimonia, hanno bevuto tutti dallo stesso calice, ritenendo forse di compiere un gesto mistico"(Napoli Fanpage)

Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca Del 15 mar 2020 "La decisione di mettere in quarantena i 4 Comuni a sud della provincia di Salerno è la conseguenza di due iniziative messe in -MAR campo da un "predicatore" ed altri suoi collaboratori, in violazione a ordinanze già in essere. Si rimane davvero indignati di fronte a questa irresponsabilità che ha prodotto decine di contagi, la quarantena per 4 Comuni e decine di contatti che andranno verificati nelle prossime ore. Ho dato mandato all'Asl di procedere alla denuncia penale di quanti hanno promosso o partecipato a questa iniziativa per il danno enorme che ha prodotto sulla pelle di migliaia di cittadini, di migliaia di medici e infermieri impegnati all'ultimo respiro nella battaglia contro la diffusione del contagio. Nelle prossime ore, saremo se possibile, ancora più rigorosi di fronte a comportamenti irresponsabili, applicando le sanzioni previste, a cominciare da quanti hanno partecipato a queste iniziative.

E in tutto questo prosegue senza soste il nostro lavoro per essere pronti ad affrontare l'emergenza dei prossimi giorni”.





