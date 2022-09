Covid-19, Sellia Marina. Il Sindaco Francesco Mauro ‘Grazie’ #RESTAREaCASA

SELLIA MARINA 22 MAR - Il sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro, nella sua pagina di Facebook, esprime le so pensiero positivo sulla conduzione dell'emergenza Coronavirus. Con questo pensiero, oggi, una bambina ha telefonato alla Polizia per ringraziare ed esprimere loro solidarietà!

Anche io voglio ringraziare la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine perché oggi, anche se Domenica, hanno svolto continui controlli su Tutto il territorio di Sellia Marina!

Una operazione di prevenzione determinante per evitare la diffusione ed il contagio del virus Covid-19!

Cari Cittadini, ci attende una settimana molto delicata e difficile per l'Italia e per la Calabria. Siamo Tutti chiamati ad assumerci le nostre responsabilità ed a moltiplicare il nostro impegno per combattere il Coronavirus!

Per Voi Cittadini l'imperativo è RESTARE a CASA! C'è chi è costretto ad andare a lavorare per garantire le cure Mediche, i servizi essenziali, il funzionamento delle istituzioni. Anche a loro estendo sentimenti di gratitudine, solidarietà e affetto! Così come voglio ringraziare i nostri Parroci che non fanno mai mancare la Preghiera e la loro attenzione verso i più bisognosi della nostra Comunità! Dunque, in questa settimana sempre di più,



Dobbiamo Fare Squadra! Ognuno deve svolgere il proprio compito, il Proprio Dovere, la Propria Missione! Solo così possiamo e dobbiamo vincere questa sfida! Forza Italia, Forza Calabria, Forza Sellia Marina!

In aggiornamento

Voglio condividere con tutta la cittadinanza selliese, la gioia del Presidente Carmine Pristerà e di Tutti i volontari, per l'importante risultato raggiunto oggi dall'AVIS di Sellia Marina.

Decine di sacche di sangue donate!

Mi congratulo con i donatori ed i volontari Avis per l'importante e significativo gesto di solidarietà, in un momento storico particolare, per la salute di tante persone che si trovano ad affrontare gravi situazioni di salute.



Il Sindaco

Il Sindaco Francesco Mauro