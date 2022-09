Covid: balli e assembramenti, chiusi due locali a Crotone. Controlli della polizia per il rispetto della normativa

CROTONE, 25 AGO - Due locali sono stati chiusi per 5 giorni, a Crotone, ed i titolari sanzionati, per il mancato rispetto delle normative contro la diffusione del Covid 19. Gli agenti della Questura hanno svolto dei controlli entrando in borghese nei locali per verificare quanto avveniva. Nel primo locale, i poliziotti hanno constatato la presenza di numerosi avventori intenti a ballare senza mascherina.

Il gestore del secondo locale, invece, è stato sanzionato perché non avrebbe adottato le misure idonee per evitare assembramenti fuori dal proprio bar nel centro cittadino. I poliziotti hanno quindi invitato i proprietari dei locali in Questura per contestare successivamente le sanzioni: multe per le varie violazioni alle norme anti-Covid e chiusura per cinque giorni. (Immagine di repertorio)