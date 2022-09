Covid: bimbo positivo, sospese lezioni in presenza a Cerchiara. Ordinanza sindaco dopo parere favorevole dirigenza scolastica

CERCHIARA DI CALABRIA, 29 MAG - Sospese le lezioni in presenza, da oggi fino a nuova disposizione, per tutti gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola elementare del plesso scolastico della Piana a Cerchiara di Calabria. <



La sospensione delle lezioni in presenza è stata disposta con un'ordinanza del sindaco, Antonio Carlomagno, dopo aver ricevuto il parere positivo della dirigenza scolastica.



L'ordinanza è stata emessa a seguito della positività al test antigenico di un alunno che frequenta una classe dell'istituto o scolastico della Piana.