Covid: Boccia, grazie a forze armate per ospedali da campo

Covid: Boccia, grazie a forze armate per ospedali da campo. 'Assicurati 872 posti letto. Prezioso ruolo della Croce Rossa'.

ROMA, 17 NOV - "Ancora una volta le Forze armate sono lo scudo protettivo del nostro Paese. In tutta Italia stanno sorgendo nel giro di poche ore i nuovi ospedali da campo per attenuare la pressione dell'emergenza Covid sugli ospedali. Un lavoro senza sosta che va avanti con il coordinamento della Protezione civile e con l'aiuto sempre prezioso e insostituibile della Croce Rossa italiana.

Gli italiani non dovranno mai mancare di dire grazie alle donne e agli uomini in divisa che, giorno e notte stanno, lavorando onorando l'Italia. Il mio grazie più sentito al Ministro Guerini che con noi sta lavorando ogni giorno per assicurare al Paese un nuovo forte sostegno".

Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.