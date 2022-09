Covid: Calabria altro comune in "Zona Rossa" Spirlì firma ordinanza. Leggi i dettagli

Covid: in Calabria "zona rossa" anche a Caraffa del Bianco. Provvedimento disposto dal presidente ff della Regione

CATANZARO, 22 AGO - Non c'è solo Sant'Agata del Bianco tra le nuove "zone rosse" in Calabria: analogo provvedimento è stato adottato dal presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì anche per un altro comune della Locride, Caraffa del Bianco.



I due piccoli centri, Sant'Agata e Caraffa del Bianco, sono confinanti e praticamente attaccati l'uno all'altro. Anche a Caraffa del Bianco a fare scattare l'ordinanza sono stati i dati di contagio rilevati dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Nel comune, è scritto nel testo del provvedimento, si "rileva una crescita esponenziale dei contagi Covid-19 tra la popolazione residente, con 19 casi confermati attivi, dei quali più del 63% registratisi nelle ultime 24 ore, su una popolazione di circa 478 abitanti". La "zona rossa" che è entrata in vigore in paese alle 5 di stamane sarà tale fino a tutto il 31 di agosto.

In aggiornamento