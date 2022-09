Covid: Tragedia in Calabria. Giovane 20enne ha malore e muore, era positivo

Covid: Calabria. Giovane 20enne ha malore e muore, era positivo. Avrebbe avuto crisi respiratoria, decesso durante trasporto

COSENZA, 22 APR - Un ragazzo di vent'anni di Roggiano Gravina è morto la notte scorsa durante il trasporto in ambulanza verso il Pronto soccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza.



Secondo quanto si è appreso, il giovane, in isolamento domiciliare perché positivo al Covid, avrebbe accusato un malore mentre si trovava a casa. I familiari hanno allertato il 118 e sul posto è subito intervenuta un'ambulanza. Le condizioni del ventenne, nonostante i tentativi posti in essere dai medici dell'ambulanza, si sono aggravate ed il ragazzo è morto poco prima di arrivare in ospedale. (Immagine di repertorio)

