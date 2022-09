Covid: Comune nel catanzarese, il sindaco ha disposto la chiusura scuole di ogni ordine e grado. I dettagli

Covid:sindaco Isca sullo Ionio dispone chiusura scuole. Provvedimento sospensione lezioni in vigore fino al 30 ottobre

ISCA SULLO IONIO, 20 OTT - Il sindaco di Isca sullo Ionio, Vincenzo Mirarchi, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune ionico. La chiusura è prevista in base ad una ordinanza sindacale da oggi e fino al 30 ottobre considerata l'emergenza Covid e "accertata la positività di alcuni stretti contatti di alunni delle scuole ricadenti nel territorio comunale".



Ad Isca sullo Ionio è deceduta anche la terza persona contagiata da Covid-19, ricoverata in terapia intensiva, appartenente alla stessa famiglia. Anche l'istituto Alberghiero di Soverato è stato costretto a disporre la dad in una classe per una alunna positiva proveniente dal territorio interessato dal provvedimento

Scarica l'ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Mirarchi,