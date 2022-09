Covid: Coldiretti, salgono a 4 milioni poveri pranzo Natale. +40% richieste a volontariato, maggiori criticità al sud

ROMA, 15 NOV - Salgono a 4 milioni i poveri che in Italia con l'aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari.

E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri voluta da Papa Francesco, sulla base della proiezione sugli ultimi dati del Fondo per indigenti (Fead) con l'aumento di oltre il 40% delle richieste di aiuto agli Enti impegnati nel volontariato. "La nuova ondata di contagi - sottolinea la Coldiretti -ha anche aggravato la situazione di quanti si trovano in una condizione di precarietà".

"Fra i nuovi poveri nel Natale 2020 - sottolinea la Coldiretti - ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso". "Le maggiori criticità - continua la Coldiretti - si registrano nel Mezzogiorno con il 20% degli indigenti che si trova in Campania, il 14% in Calabria e l'11% in Sicilia ma condizioni diffuse di bisogno alimentare si rilevano anche nel Lazio (10%) e nella Lombardia (9%) dove più duramente ha colpito l'emergenza sanitaria, secondo gli ultimi dati Fead"

"E' necessario subito accelerare nella presentazione dei bandi per gli aiuti agli indigenti con i 250 milioni stanziati per acquistare cibi e bevande Made in Italy di qualità da distribuire ai nuovi poveri" ha chiesto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

"In realtà il piano di aiuti pubblico- sottolinea la Coldiretti - è stato già anticipato nei fatti dall'impegno di quasi 4 italiani su 10 (39%) che dichiarano di partecipare a iniziative di solidarietà per aiutare chi ha più bisogno attraverso donazioni o pacchi alimentari, anche utilizzando le operazioni di aiuto messe in campo dagli agricoltori di Campagna Amica con la spesa sospesa, secondo l'indagine Coldiretti/Ixè. Circa 2 milioni di chili in frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometri zero sono stati raccolti e donati dagli agricoltori di Campagna Amica