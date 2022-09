Covid: consigliere presidente Biden, variante Gb è 'uragano in arrivo'

Covid: consigliere Biden, variante Gb è 'uragano in arrivo'. Epidemiologo mette in guardia da possibile 'marea' nuovi casi

ROMA, 04 FEB - L'epidemiologo americano Michael Osterholm, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'università del Minnesota e consigliere del presidente Biden per la lotta alla pandemia, ha paragonato i rischi della variante inglese del virus SarsCoV2 a "un uragano di categoria 5" in arrivo, in grado di causare "una marea in salita di nuovi casi".



Parlando con i media americani, Osterholm ha lanciato l'allarme: "Ci vorra' piu' di un vaccino per tenere a bada questa mutazione e non avere un'impennata di infezioni nelle prossime settimane" Senza mezzi termini, l'esperto ha detto: "E' come se ora fossimo seduti su una spiaggia con 20 gradi al sole, un cielo blu e una brezza perfetta, ma io vedo un uragano in lontananza ed è difficile convincere la gente ad evacuare adesso, con questo cielo. Ma l'uragano sta arrivando".