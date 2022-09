Covid: Conte, ripartire pienamente anche con cultura e sport. 'Maggioranza popolazione vaccinata, riappropriamoci nostre vite'.

CORIGLIANO ROSSANO, 21 SET - "Il vaccino salva le vite e siccome adesso siamo in una fase in cui la stragrande maggioranza della popolazione risulta vaccinata, noi dobbiamo riappropriarci delle nostre vite, quindi ripartiamo in modo pieno anche con la cultura, con lo spettacolo e con gli eventi sportivi oltre che con le attività economiche.

Adesso possiamo farlo e dobbiamo farlo. Dobbiamo ripristinare un senso di normalità perché i cittadini hanno fatto tanto sacrificio quindi la politica deve rispondere per fare ripartire tutte queste attività".

A dirlo il leader M5S Giuseppe Conte, stamani a Corigliano Rossano, prima tappa di una due giorni in Calabria.